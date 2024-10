Mann får seks år og fire måneders fengsel i omfattende overgrepssak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Totalt er mannen dømt til tre voldtekter av barn under 14 år, ti tilfeller av befatning med materiale som seksualiserer barn, seks tilfeller av seksuelt krenkende og uanstendig atferd overfor barn under 16 år, ett tilfelle av kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige, og ett tilfelle av avtale om møte for å begå seksuelt overgrep, skriver Tidens Krav.

Den lange fengselsstraffen kommer i tillegg til en annen dom i Frostating lagmannsrett fra 2022, der han fikk en fengselsstraff på 14 år for lignende lovbrudd.

Til sammen 13 jenter og én gutt i aldersspennet 12 til 17 år er fornærmede i saken, og overgrepene skjedde i perioden 2019–2022. Retten slår fast at mannen bevisst jaktet på unge.

Flere av tenåringsjentene fikk betaling for å ha sendt ham bilder og video, som han så solgte videre, skriver NRK.

I tillegg til fengselsstraffen skal mannen betale til sammen 550.000 kroner i erstatning til de tre jentene han er dømt for å ha voldtatt. En rekke harddisker, PC-er og mobiltelefoner blir også beslaglagt, og mannen er fradømt retten til å ha konto på Snapchat i fem år.

Ofrenes bistandsadvokat Kenneth A. Leren sier at han alt i alt er fornøyd med dommen, mens mannens forsvarer Knut-Erik Storlykken Søvik sier til TK at han må snakke med sin klient før han kommenterer.

