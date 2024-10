Deler av viktig rustilbud i Oslo åpnes igjen

I tillegg håper man å få åpnet feltpleiens mottak i løpet av neste uke, skriver NRK.

Det er fortsatt uklart når brukerrommet åpnes. Prinsen mottakssenter ble stengt etter at Arbeidstilsynet påla flere sikkerhetstiltak for arbeidsmiljøet. Senteret er et viktig akuttilbud for folk med rusutfordringer i Oslo sentrum, og kommunen valgte å sette krisestab for å håndtere situasjonen.

– Velferdsetaten er opptatt av at alle ansatte skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og at de utbedringene vi nå utfører både ivaretar de ansattes sikkerhet, men også er funksjonelle i møte med våre brukere, sier avdelingsleder Anders Dalsaune Jansen i Velferdsetaten.

