Tre mindreårige dømt for gruppeovergrep mot jente

Samtidig er den fjerde tiltalte, gutten som arrangerte festen, frifunnet av Sør-Rogaland tingrett, skriver TV 2.

Det var i september 2022 på en hjemme alene-fest at overgrepet skjedde. Det var mye alkohol tilgjengelig og jenta var en av flere som ble beruset. 14-åringen forklarte at hun hadde trukket inn på et soverom for å være sammen med én av guttene, men at de andre guttene så skal ha trukket inn dit for å forgripe seg på henne. På gjerningstidspunktet var guttene 15 år.

De tiltalte guttene enten nektet for å ha vært til stede, eller nektet for å ha gjort det som er skildret i tiltalen. Retten mener ifølge TV 2 heller ikke det er bevist at de låste døra eller holdt den igjen med makt slik at jenta ikke kunne få hjelp. Det er også uklart hvem og hvilke av guttene som faktisk hadde seksuell omgang med jenta.

Retten mener likevel klart at alle forsøkte å gjøre det, og at dette kvalifiserer til seksuell omgang med mindreårig. Jenta var interessert i én av de dømte, men mener at de andre utnyttet situasjonen, skriver TV 2.

En av de dømte får 120 timer samfunnsstraff, istedenfor den ordinære perioden på 90 timer, fordi han filmen en snutt av den seksuelle omgangen og viste den til andre. I tillegg må de tre betale 60.000 kroner hver i oppreisning.

To av de dømte har allerede anket dommen, den siste tar betenkningstid.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)