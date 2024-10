SSB: Folk blir stadig mer tilfreds med livet alt i alt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De siste tallene for livskvalitet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at tilfredsheten med livet ennå øker, etter at den sank markant mellom 2020 og 2021.

Den gjennomsnittlige tilfredsheten for befolkningen var i 2020 på 7,0 på en skala fra 0 til 10. I 2024 er den på 6,9.

– Det er den generelle tilfredsheten med livet som øker, mens tilfredsheten er mer stabil for spesifikke livsområder som fysisk og psykisk helse, fritid og tilfredshet med ens økonomiske situasjon, sier Kristina Støren, rådgiver i Statistisk sentralbyrå i en sammenfatning av tallene.

Unge trekker opp

Det er noen forskjeller mellom ulike aldersgruppers utvikling og tilfredshet.

– Det er i hovedsak blant unge i alder 18–24 år at vi ser en økning i tilfredshet med livet i 2024. For de unge er deres gjennomsnittlige tilfredshet nå omtrent på nivå som i starten av pandemien i 2020, sier Støren.

Denne gruppa har nå for første gang siden SSB begynte å måle livskvalitet, gått forbi de i alder 25–44 år. Den sistnevnte aldersgruppa har nå den laveste gjennomsnittlige tilfredsheten med 6,5, mens de unge voksne ligger på 6,8.

Ennå økonomisk nedtur

Tilfredsheten med fysisk og psykisk helse, samt fritid til rådighet, har ligget stabil på samme nivå de siste tre årene. Følelsene rundt økonomisk situasjon utvikler seg ikke slik de andre målene har gjort.

Der gikk tilfredsheten ned fra 6,5 i 2021 til 6,2 i 2023, i takt med den kraftige prisstigningen og det økte styringsrentenivået. I 2024 er nivå ennå på 6,2.

De i alderen 25–44 år er minst tilfreds med økonomien, og ligger på 5,4 i snitt.

