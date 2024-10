Regjeringen vil gjeninnføre priskontroll på skogeiendommer

Hensikten med priskontrollen er å oppfylle et løfte fra Hurdalsplattformen og sikre at prisene ikke blir så høye at gårdene ikke kan betjene gjelden gjennom egen drift. Dette skal også hindre at eiendommer kjøpes opp for fritidsformål eller jaktrettigheter i stedet for aktiv skogsdrift, skriver Nationen.

Forslaget innebærer at priskontroll skal gjelde for bebygde skogeiendommer med mer enn 500 dekar produktiv skog, og for alle ubebygde skogeiendommer, uavhengig av størrelse. Landbruksmyndighetene vil vurdere om prisen er rimelig som en del av konsesjonsbehandlingen.

Reaksjonene på forslaget er delte. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter det, da de mener det vil sikre lokalt eierskap og hindre at kapitalsterke kjøpere med interesse for jakt og friluftsliv overtar skogeiendommer.

Norskog og Norges Skogeierforbund vil ikke ha priskontroll, og viser til at fjerningen av priskontrollen har vitalisert omsetningen av skogeiendommer og at høye priser kan føre til økt rasjonalisering og bedre ressursutnyttelse.

Også Norges Eiendomsmeglerforbund mener gjeninnføring av priskontroll vil være et skritt i feil retning.

