Nav-skandalen: Nederlag for saksøkere i lagmannsretten

I tingretten hadde Rune Halseth, Marianne Evensen og Anette Horgen Irgens saksøkt staten for å få forsinkelsesreise og oppreisningserstatning. De hadde alle blitt straffeforfulgt for å ha oppholdt seg utenlands mens de mottok arbeidsavklaringspenger (AAP), en regeltolking som siden er blitt funnet å være uriktig. Halseth og Evensen ble dømt til fengsel, dommer som siden er blitt opphevet.

Oslo tingrett dømte staten til å betale Halseth og Evensen 900.000 kroner i oppreisningserstatning, men frifant staten som helhet og idømte dermed ikke sakskostnader. Både saksøkerne og staten valgte da å anke dommen til Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten har dømt imot saksøkerne. Dermed står Halseth og Evensen igjen med kun de 250.000 og 200.000 kronene de allerede hadde fått utbetalt i oppreisning. Irgens får ingen erstatning da hun ikke har sonet i fengsel.

Dommen er avsagt under dissens. En av meddommerne mente at oppreisningen burde blitt satt til 900.000-1 million kroner.

– Lagmannsretten fant ikke at EMK eller EØS-avtalen ga de private partene rett til mer oppreisning enn det som to av dem hadde fått utbetalt i medhold av straffeprosesslovens regler om erstatning for uberettiget straffeforfølgning, skriver Borgarting lagmannsrett i en pressemelding.

De legger til at det ikke kan bevises at noen som kan pådra staten såkalt «organansvar» har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt i den forbindelse.

