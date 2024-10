Lager kinofilm basert på musikken til deLillos

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I alt fordelte Norsk filminstitutt (NFI) nær 40 millioner kroner i produksjonstilskudd denne uken til fem spillefilmer etter kunstnerisk vurdering.

«Suser avgårde» er langfilmdebuten til Rikke Gregersen, som fikk 6,8 millioner kroner i produksjonstilskudd fra NFI av et budsjett på totalt 15,5 millioner kroner.

Gregersen står bak to prisbelønte kortfilmer og har jobbet med TV-serier som «Basic Bitch» og «Ida tar ansvar». Manus er skrevet av Rakel Kraft Bjørnstad – som skildrer hvordan Agnes (29) klamrer seg til ungdomstiden, i en verden fast bestemt på å vokse opp.

Filmen, beregnet på unge voksne, er inspirert av deLillos' musikalske univers og er filmskapernes visuelle tolkninger av Lars Lillo-Stenbergs sanger. Lillo-Stenberg har gitt sin velsignelse, ifølge pressemeldingen fra Filminstituttet.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Gisler og utbrent artist

«Rådebank»-regissør Daniel Fahre vant Amanda for filmen om Marcus & Martinus (2017) og er i gang med etterarbeidet på storfilmen «Blücher». Nå har han sikret seg 6 millioner kroner i støtte av et budsjett på 15 millioner til en gisselthriller.

«11 timer» foregår i en barnehage i Porsgrunn, der en barnehageansatt opplever sitt verste mareritt når en væpnet mann tar alle i barnehagen som gissel, og de ansatte må holde roen og finne ut hvordan de skal overleve.

Eivind Landsvik har lagt handlingen til sin spillefilmdebut «Lave forventninger» til musikkmiljøet – etter å ha laget musikkvideoer for blant andre Boy Pablo og Daniel Kvammen. Hans kortfilm «Tits» ble tatt ut til filmfestivalen i Cannes i fjor.

I «Lave forventninger», som han fikk 11 millioner kroner i støtte til fra NFI av et budsjett på 26 millioner, møter man den anerkjente artisten Maja, som kollapser noen intense år etter gjennombruddet – og må sette karrieren og livet på vent.

Rar onkel og BDSM

Torfinn Iversen får 9,5 millioner kroner i produksjonstilskudd til familiefilmen «Onkel Egg», der han har skrevet manus selv. Totalbudsjettet er 34,3 millioner kroner – for å fortelle historien om Hauk (12), som legger ut på tur til Tyskland med sin eksentriske onkel for å finne sin ukjente biologiske far.

Regissøren Camilla Figenschou har sammen med Silja Espolin Johnson også skrevet manus til «Virvel», som rett og slett handler om BDSM.

Nærmere bestemt når hovedpersonen inviterer to barndomsvenninner med på feltarbeid i Røst, og ifølge omtalen «utvider deres horisont» gjennom å dele sin detaljerte historie fra et fem år langt BDSM-forhold med en hun kaller «Sadisten». Til den filmen vanket det 6,7 millioner kroner i produksjonstilskudd av et budsjett på 17,3 millioner.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)