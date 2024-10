En ulvejeger dømt og en frikjent for ulovlig jakt i lagmannsretten

Den 51 år gamle jegeren ble frikjent fordi han opptrådte mindre klanderverdige enn 36-åringen, skriver Østlendingen.

Saken gjelder en episode under lisensjakten på ulv tirsdag 7. februar i fjor. De to jegerne sto tiltalt for brudd på dyrevelferdslovens paragraf 37, «for å ha overtrådt bestemmelsen om at dyr skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger».

Begge har hele veien nektet straffskyld. I tingretten ble begge dømt til å betale bøter på 14.000 kroner. De anket til Eidsivating lagmannsrett, der altså 51-åringen ble frikjent.

36-åringen må fortsatt betale bot på 14.000 kroner, fradømmes retten til å drive lisensjakt på rovvilt i ett år, og må betale sakskostnader på 6000 kroner.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)