Tillitsvalgte ved St. Olavs ber Vestre kaste styret i Helse Midt-Norge

Journalsystemet Helseplattformen fikk av Riksrevisjonen i forrige uke skylden for å ha satt pasientsikkerheten i fare. Nå etterlyser hovedtillitsvalgte ved St. Olavs i Trondheim konsekvenser, melder Adresseavisen.

I et brev til helseminister Jan Christian Vestre (Ap) ber de ham sette inn et nytt styre i Helse Midt-Norge, som innførte den digitale pasientjournalen i 2022.

– Det er nødvendig med utskiftinger i styret i Helse Midt-Norge for å gjenopprette tillit, sier hovedtillitsvalgt Vivi Bakkeheim i Overlegeforeningen ved St. Olav til avisen.

De tillitsvalgte skriver at de gjentatte ganger har sett at informasjon som er framlagt for styret i Helse Midt-Norge, ikke har vært i samsvar med virkeligheten ved St. Olav, ifølge avisen som har fått innsyn i brevet.

I Riksrevisjonens rapport gir de planleggingen, organiseringen og innføringen av Helseplattformen i Midt-Norge vurderingen «sterkt kritikkverdig», som er det sterkeste av tre kritikknivåer.

Styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge beklaget etter fremleggelsen av rapporten. Han sa da at han ikke vurderte å gå av som styreleder, og at det var opp til Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere.

