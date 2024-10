Siktet mann ennå ikke avhørt etter dødsfall i Vestnes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannens forsvarer, advokat Roy Peder Kulblik, opplyser til NRK at planen er å gjennomføre et avhør førstkommende fredag.

Mannen bor i en omsorgsbolig og er ifølge forsvareren for syk til å sone varetekt i fengsel, noe som gjør at han derfor foreløpig soner på institusjonen.

Han er den avdøde kvinnens sønn og er siktet for grov kroppsskade etter at moren, en kvinne i 40-årene, ble funnet død i en bolig forrige tirsdag. Der ble det også funnet en alvorlig skadet gutt under ti år, som er broren til siktede.

Siktede nekter straffskyld, ifølge forsvareren.

