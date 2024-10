Regjeringen foreslår klimamål som bryter med Parisavtalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å kutte 55 prosent av klimagassutslipp innen 2030, sammenlignet med tall fra 1990.

I sitt forslag til nye klimamål for 2035 har regjeringen foreslått at Norge bør kutte mellom 55 og 80 prosent av utslippene innen 2035. I notatet skriver regjeringen selv at ambisjonsnivået i den nederste delen av spennet «ikke vil være i tråd med føringer og krav i Parisavtalen og klimaloven».

Forslaget, som E24 omtalte først, er sendt på høring der regjeringen ber om innspill til hva målet bør være.

På spørsmål om hvorfor regjeringen legger fram et mål som vil bryte med Parisavtalen, sier statssekretær Sigrun Aasland (Ap) i Klima- og miljødepartementet at regjeringen har et bredt spenn i målene de foreslår.

– Vi foreslår ikke et kutt på 55 prosent. Vi foreslår et kutt på opp til 80 prosent, med et startpunkt på 55 prosent, og så har vi en lang høringsperiode.

