Nytt system kan gi billigere strøm i sør og dyrere i nord

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Grovt sett viser uttestingen av den nye metoden at vi vil få litt lavere priser sør i Norge i snitt, mens vi vil få noe høyere priser i Midt- og Nord-Norge, sier konserndirektør Peer Olav Østli for systemdrift i Statnett til E24.

– Det vil også bli lignende effekter i Sverige. Over tid vil dette variere, avhengig av energisituasjonen i de ulike områdene, sier han.

Systemet blir tatt i bruk tirsdag, og det ventes å gi effekt på strømprisene fra onsdag.

Strømprisene kan øke med rundt 9 øre per kilowattime i Midt-Norge og 6 øre per kilowattime i Nord-Norge. I de sørlige områdene kan prisen falle med rundt 2–5 øre per kilowattime.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb