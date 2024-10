NRK og iTromsø vant Data-SKUP-prisen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NRK Dokumentar og Samfunn mottok prisen i klassen «stor redaksjon», for spesialen «Norge i rødt, hvitt og grått» som kartla inngrep i norsk natur.

– Prosjektet kombinerer dataanalyse og visualisering på en sjeldent tiltalende måte. Man setter lyset på et problem som ikke tidligere er skildret på denne måten, heter det i juryens begrunnelse.

Det ble i tillegg delt ut to diplomer i denne klassen: til VG for «En søsters kamp» og til NRK graveredaksjon Sørøst / Brennpunkt for «Instukids».

Lokalavisa iTromsø vant prisen i klassen «liten redaksjon» for artikkelserien «X-rAI» som gransket ressursmangel ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

– Prosjektet kombinerer særlig avanserte og moderne teknikker med klassisk krav om innsyn, skriver juryen i sin begrunnelse.

Data-SKUP er avleggeren til den årlige journalistkonferansen SKUP. Under konferansen deles det ut priser til eksempler på fremragende datajournalistikk. Prisene deles ut av Senteret for en kritisk og undersøkende presse (SKUP).

Les også: Kristian Blystad – I en særstilling innen norsk skulptur (+)

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)