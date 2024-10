Ny korona-variant påvist i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Folkehelseinstituttet (FHI) vet enda ikke om det vil bli en dominant versjon av koronaviruset, skriver ABC-nyheter.

– Den er likevel påvist i flere fylker, noe som tyder på at den nok sirkulerer i Norge, men altså på et lavt nivå, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder for influensa og andre luftveisvirus ved FHI.

Varianten har allerede spredd seg i Storbritannia, og er en kombinasjon at to virusvarianter. På grunn av de mange mutasjonene skal den være svært smittsom, ifølge britiske helsemyndigheter.

FHI sier at også denne vinteren vil bli preget av koronasykdom.

– Det er helt som ventet at vi vil få en økning i covidsmitte igjen i vinter også i Norge. Det er likevel ikke sikkert at det er denne XEC som vil dominere utbruddet, sier Bragstad.

Varianten XEC er en undervariant Omicron-stammen, som har gitt opphav til flere etterkommere siden den dukket opp i USA i 2021.

Den gode nyheten er at det så langt ikke er noe som tyder på at XEC forårsaker andre symptomer eller mer alvorlig sykdom enn andre varianter av viruset.

