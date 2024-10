Nordlandsbanen kan bli stengt i flere dager

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Området hvor togsettet befinner seg, er ulendt og glatt, noe som betyr at det kan bli en utfordring å få fjernet togsettet.

– Det må blant annet gjøres vurderinger for å være sikker på togsettet ikke raser ned på E6, sier stabssjef hos politiet i Nordland, Bent Are Eilertsen, til NRK.

Advarer om trafikk

Lokføreren omkom da et passasjertog traff et steinras og sporet av på Nordlandsbanen mellom Bjerka og Mo i Rana torsdag ettermiddag. Fire personer ble skadet. Det var 46 passasjerer om bord i toget.

E6 ved Bjerka i Hemnes i Nordland er stengt inntil videre, og ifølge Statens vegvesen kommer det ikke noen ny oppdatering før rundt klokka 16 fredag ettermiddag. Bane Nor opplyser at de kommer med en ny oppdatering om situasjonen klokka 15.

Statens vegvesen advarer mot at det vil være ekstra mye trafikk på omkjøringstraseene, og at bilistene må være forberedt på køer og ekstra ventetid, særlig på fergesamband.

Samferdselsministeren kommer

Bilister må enten kjøre om Sverige, eller om man vil holde seg i Norge, må man kjøre via fylkesvei 810 og fylkesvei 17 via Nesna. Her må man ta ferge mellom Nesna og Levang. Fergen kjører ekstraturer gjennom natten fredag.

Vegvesenet anbefaler også omkjøring på E12 over Umbukta via Sverige og deretter riksvei 73 om Hattfjelldal. Vegtrafikksentralen minner også om den midlertidige grensekontrollen som er innført på grunn av det økte trusselnivået.

Torsdag kveld ble det også bekreftet at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) reiser til Rana i forbindelse med togulykken.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettetLes også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb