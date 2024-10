19 personer evakuert etter steinras i Ullensvang – riksvei 13 fortsatt stengt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av de 19 evakuerte er seks barn, opplyser politiet.

Geolog har vært på stedet og anbefaler at riksvei 13 holdes stengt fram til området er undersøkt ytterligere. Manglende dagslys gjør det vanskelig å foreta tilstrekkelige undersøkelser, melder Vest politidistrikt ved 6-tiden fredag morgen.

Det var klokken 1.36 natt til fredag at politiet fikk beskjed om at en stor stein hadde rullet ned fra fjellsiden og truffet et pumpehus. Tre husstander som fikk vann fra pumpehuset, er nå uten vanntilførsel.

Det skal ikke være skader på andre bygninger eller boliger, og ingen personer er skadet, opplyser Vest politidistrikt.

Politiet besluttet likevel, i samråd med kommunens beredskapsvakt og øvrige ressurser i området, å evakuere beboerne i totalt ni boliger i området.

Det har ikke blitt utløst flere ras eller kommet ned flere steiner, men en har tidvis kunnet høre mindre steiner i bevegelse lenger oppe i fjellsiden, melder politiet.

Både Stanatunnelen, Okslatunnelen og Fresviktunnelen på riksvei 13 er stengt inntil videre. Det er foreløpig omkjøring via fergen Årsnes – Gjermundshavn og Norheimsund – Granvin.

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)

Les også: 4.000 uføre har kommet i jobb ved hjelp av «ukjent» Nav-grep. Det vil Brenna ha mer av (+)