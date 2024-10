Kong Harald med sarkofag-spøk: – Vi skal jo være der en stund

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Sarkofag. Årets statsbudsjett inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Før noen kanskje måtte ty til å google, som det jo heter i dag, for å finne ut betydningen av ordet, sa kongen da han talte til regjeringen og stortingsrepresentantene på den årlige slottsmiddagen.

Han viste til at regjeringen i begynnelsen av måneden satt av 20 millioner kroner i forslaget til statsbudsjettet til innkjøp av en sarkofag for kongen og dronningen. Sarkofag er en likkiste i stein som ofte er utsmykket med inskripsjoner og andre utsmykninger.

– Nå vet nok enda flere hva ordet betyr. Jeg takker myndighetene for omtanken i det hinsidige. Jeg håper den blir godt polstret, slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund, sa kongen til stor latter fra salen.

– Med det ønsker dronningen og jeg, i levende live, velkommen, sa kongen.

