Regjeringen forsvarer retur av asylsøkere til Libanon

Av Marius Helge Larsen/NTB

– I skrivende stund mener verken UDI eller Une at den generelle sikkerhetssituasjonen i Libanon er så alvorlig at plikten til å returnere dit må suspenderes for enhver, skriver justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i et skriftlig svar til Stortinget.

Bladet Vesterålen har i flere artikler skrevet om en mor og hennes barn på 8 og 13 år i Lødingen kommune i Nordland som skal returneres til Libanon.

Familien kom til kommunen i juni 2022. De fikk frist om å forlate landet innen 28. august, men de har ennå ikke blitt uttransportert av politiet.

Samtidig herjer krigen i Libanon. Senest mandag ble seks mennesker, deriblant et barn, drept i et israelsk angrep mot byen Baalbek øst i Libanon.

Søndag ble en rekke bygninger i hovedstaden Beirut lagt i grus i israelske bombeangrep.

– Godt kjent med situasjonen

Utenriksdepartementet oppfordrer gjennom sine reiseråd norske borgere i Libanon om å forlate landet, og de fraråder alle reiser dit.

Men Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (Une) mener at situasjonen er trygg nok for retur av asylsøkere som har fått avslag.

– UDI og Une er godt kjent med situasjonen i Libanon og i Midtøsten for øvrig. Jeg har tillit til at de følger utviklingen nøye, og at returvurderingene som nå gjøres, er i overensstemmelse med gjeldende lover og våre internasjonale forpliktelser, skriver Mehl.

Justisministeren understreker at situasjonen kan «endre seg raskt».

– Bombes sønder og sammen

De siste ukene har både Høyres Erlend Larsen og SVs Birgit Oline Kjerstad tatt opp saken med justisministeren gjennom skriftlige spørsmål i Stortinget.

– UDI og Une går altså på tvers av anbefalingene fra UD, som fraråder alle reiser til Libanon, et land som er i ferd med å bli bombet sønder og sammen, skriver Larsen i sitt spørsmål, som ble sendt forrige mandag og besvart forrige fredag.

Mehl svarer med at reiserådene fra UD gjelder for norske statsborgere.

– Det er ikke et signal til befolkningen i eget land om å unngå å oppholde seg der, skriver hun i svaret til Larsen.

Les også: – Kanskje har Harris tatt lærdom av Hillary Clinton (+)

Mehl: – Ikke en politisk vurdering

Justisministeren gjør det klart at hun som politiker ikke vil blande seg inn i saken.

– Det er UDI og Une som har spesialkompetanse i å vurdere sikkerhetssituasjonen i asylsøkernes hjemland, og om det vil være trygt og i overensstemmelse med norsk lov og internasjonale forpliktelser å henvise noen til å returnere dit, skriver Mehl i svaret til Kjerstad.

– Dette bør være objektive vurderinger basert på oppdatert landinformasjon, slik det norske systemet er i dag, og ikke politiske vurderinger, skriver hun.

Les også: UDI snur: Sara Valieva får likevel opphold: – Veldig lettet (+)

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)