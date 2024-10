Matomas protestkonsert avbrutt – ga tordentale istedenfor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble med bare to sanger før 33-åringen fra Åsnes, som egentlig heter Tom Stræte Lagergren, avbrøt og plukket opp mikrofonen.

– Vi har noen dyktige tekniske problemer med utstyret, så jeg tror at jeg, istedenfor å spille på noe ødelagt, bare skal si det her: Jeg er utrolig stolt over å se engasjementet de unge har, sa den verdenskjente DJ-en fra scenen.

Lagergren gikk selv på Solør videregående skole, som kan bli rammet i forslaget om skolekutt i Innlandet. Fylkeskommunen har foreslått å legge ned Dokka og Skarnes videregående skoler, samt skolestedene på Flisa og Sønsterud ved Solør videregående og Dombås og Lom ved Nord-Gudbrandsdal videregående.

Flere tusen mennesker var ventet til Hamar tirsdag for å markere sin motstand utenfor fylkeshuset.

– Jeg er utrolig stolt over å stå her og høre ungdommen prate i dag. Det er det mest fornuftige jeg har hørt på lenge, sa Matoma.

Han gikk så hardt ut mot fylkestingspolitikerne i Innlandet.

– Jeg synes det er utrolig å ha politikere som er valgt for å representere oss, folket, med så lite empati og forståelse. De gjør ikke det som er best for de unge, sa han.

Musikkprodusenten avsluttet talen med slagord, som ble ropt tilbake til ham fra publikum.

– La skolen leve! La ungdommen ha håp! La dem blomstre! La dem ha kultur! La dem ha idrett! Nå er det nok!

