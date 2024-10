Nei, alt er ikke lov

Det går hett for seg i Innlandet fylkeskommune. Forslaget om nedleggelse av videregående skoler vekker naturlig nok harme på de stedene som rammes. Fakkeltog og demonstrasjoner er allment aksepterte aksjonsformer for å uttrykke motstand og frustrasjon. Men Lom-ordfører Kristian Frisvold stopper ikke der.

«For min del er det erklært full krig. Det betyr at vi ikke behøver å være saklige lenger. Det betyr at vi kan gå etter person. Det betyr at alt er lov.», sier Frisvold og går spesielt hardt ut mot fylkesordfører Thomas Breen (Ap). Frisvold har bedt journalister om å grave rundt fylkestingsmedlemmer fra Ap, Høyre og MDG for å få opp «all mulig dritt».

De tre nevnte partiene går inn for å legge ned to videregående skoler og fire skolesteder rundt om i fylket, og dette blir det ventelig flertall for i Innlandet fylkesting onsdag. Flertallet begrunner nedleggelsene med synkende elevtall og behovet for å gi et bredt og variert skoletilbud.

Dette er et nederlag for demokratiet.

Vi kjenner ikke den konkrete situasjonen i Innlandet godt nok til å si om fylkestingets flertall er på ville veier eller ikke. Men det er uansett viktig å diskutere temperaturen i debatten og plassere ansvaret der det hører hjemme, nemlig hos de folkevalgte i fylkestinget. Disse politikerne skal opp til eksamen med velgerne som sensorer i lokalvalget om tre år.

Samtidig er det et faktum at det er rikspolitikerne som bestemmer hvor mye penger fylkespolitikerne skal ha å rutte med. Det er grunn til å merke seg at alle fylkeskommunene sliter med å få endene til å møtes. Derfor blir det nedleggelser av videregående linjer og skoler over det ganske land, ikke bare i Innlandet.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) blander seg inn og beskylder fylkesordfører Breen for «å prostituere seg» i hjemfylket hennes. Med slike uttalelser heller ministeren bensin på bålet. Og Sp-nestor Per Olaf Lundteigen gjør vondt verre når han sier at det som nå skjer vil få konsekvenser for regjeringssamarbeidet mellom Ap og Sp.

Men det er Lom-ordfører Kristian Frisvold som «tar kaka». Frisvold bedyrer riktignok at han bare vil ta i bruk alle lovlige midler for å få stoppet nedleggelsene, men samtidig står han fast på sine uttalelser om at det er «full krig» og «alt er lov».

Det er et nederlag for demokratiet hvis det blir akseptabelt å gå etter person med usaklige argumenter. I vårt folkestyre må vi følge spillereglene som gjelder på fotballbanen, altså ta ballen og ikke spilleren. Alt er slett ikke lov. Lom-ordføreren får rødt kort fra oss.

