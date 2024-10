Ett tilfelle av m-kopper oppdaget i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oslo kommune har fulgt vanlige rutiner og varslet Folkehelseinstituttet som smitten, bekrefter fagdirektør Preben Aavitsland ved FHI overfor NRK.

FHI bistår kommunen i håndteringen av smitten. Sykdommen ble tidligere kalt m-pox eller m-kopper. Det påviste smittetilfellet gjelder av subtype II, som er samme type som har sirkulert etter et verdensomspennende utbrudd i 2022.

Det er påvist til sammen 109 smittetilfeller her i landet fra 2022 til i dag, opplyser Aavitsland.

Smitten som nå er oppdaget må ikke forveksles med virustype I som startet med et utbrudd i Den demokratiske republikken Kongo i 2023.

Smittetilfellet håndteres rutinemessig av Oslo kommune. Den smittede personen får oppfølging, det gjøres arbeid for å spore smitten og nærkontaktene til personen blir kontaktet med informasjon.

Kommunen tilbyr vaksine for m-kopper til personer i målgruppen. Det er menn eller transpersoner som har sex med menn og som har risiko for smitte ved at de har nye eller flere seksualpartnere. Også sexarbeidere omfattes av målgruppen.

