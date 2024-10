Eks-statsråd tapte kampvotering om listeplass

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Allerede i august, da Bergen Ap la fram sitt første listeforslag, var det klart at Marte Mjøs Persen var vraket fra listen til neste års stortingsvalg.

Som årsak ble det oppgitt at hun hadde flyttet til Bjørnafjorden kommune, og innstillingsutvalget ville prioritere kandidater som bodde i Bergen.

Mandag kveld ble hun foreslått på tredjeplass på møtet i representantskapet, men tapte kampvoteringen mot Linda Merkesdal fra Voss, med 26 mot 43 stemmer. Hun ble også foreslått på fjerdeplass på listen, men her fikk Benjamin Jakobsen fra Askøy flest stemmer, skriver Bergens Tidende.

– Jeg er glad for støtten jeg fikk fra de som stemte på meg, men tar til etterretning at et flertall ikke ønsker meg på sikker plass, skriver hun til NRK.

Mjøs Persen er i dag stortingsrepresentant, men var olje- og energiminister fra oktober 2021 til mars 2022, og arbeids- og inkluderingsminister fra mars 2022 til oktober 2023.

Toppkandidatene Lubna Jaffery og Rune Bakervik ble klappet inn uten motforslag.

Den endelige nominasjonslisten for Hordaland Ap skal vedtas 30. november.

