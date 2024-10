Tajik for Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nominasjonsstriden i Oslo Arbeiderparti hardner til. Søndag kom komiteen med sin foreløpige innstilling. Åtte av ni medlemmer støtter Hadia Tajiks kandidatur. Vrakingen av Kamzy Gunaratnam har overrasket og opprørt mange.

Dette sterke engasjementet vil Gunaratnam nyttiggjøre seg, og kampen om den sikre andreplassen på stortingslista til Oslo Arbeiderparti er ikke over når nominasjonskomiteens innstilling nå sendes tilbake til alle lokallagene.

Umulig ikke å forstå og respektere grasrotas ønske

Kampen står mellom partiveteran Hadia Tajik, tidligere nestleder i partiet og mangeårig statsråd, og Kamzy Gunaratnam, som nå sitter på Stortinget for Oslo og som er tidligere varaordfører for byen. Tajik sitter i dag for Rogaland, men har takket ja til å stille fra hovedstaden der hun bor.

Støtten til Tajik reflekterer hennes sterke posisjon i partistyret som oppnevner nominasjonskomiteen, mens Gunaratnam har sterkere støtte på grasrota i partiet. Blant de man må kunne kalle «hennes egne». Mange menige partimedlemmer kjemper nå for den mer ekte Oslo-kandidaten. Hun som de siste tre årene på Stortinget, har representert byen med hjerte og kraft. Mange føler at Oslo-jenta Gunaratnam fortjener plassen mer, og at det vil være urimelig ikke å gi partiets støtte etter innsatsen hun har lagt ned.

Partidemokratiet vil kunne tippe denne uheldige maktkampen i Gunaratnams favør. Nye runder i lokallagene vil kunne styrke hennes posisjon før nominasjonskomiteen kommer med sin endelig innstilling, som skal stemmes over 26. november. På nominasjonsmøtet vil det kunne komme benkeforslag, og Gunaratnam har slåss fra svak posisjon før og vunnet etter kampvotering.

Vi mener denne maktkampen på den ene siden er flott, fordi demokratiet virker og engasjementet stort. Men også uheldig fordi partiet åpenbart kunne trengt begge i posisjon på Stortinget, og fordi tvekampen illustrerer situasjonen for partiet, som i forrige uke fikk 15,8 prosents oppslutning i Oslo og bare tre sikre mandater på Stortinget. Det er blitt trangt om plassene i Arbeiderpartiet.

Topplasseringene på Oslo-lista har tradisjonelt vært besatt av partiets nasjonale profiler. De har derfor sjelden blitt sett på som ombud for Oslo. Når statsminister Jonas Gahr Støre og nestleder Jan Christian Vestre er nominert på de sikre første- og tredjeplassene, er det forståelig at Oslo-partiet ønsker å disponere i det minste en av plassene på Stortinget til en som springer ut av Oslo-partiet.

Det vil være et stort tap for partiet å miste Tajik. En av en generasjons sterkeste politiske stemmer kan forsvinne. Skal hensynet til den nasjonale strategien avgjøre, bør Tajik få andreplassen. Men samtidig er det umulig ikke å forstå og respektere grasrotas ønske om å bli representert av en som har gått skolen og gjort jobben for Oslo.

