DNB tjente 15,3 milliarder kroner før skatt i tredje kvartal

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Resultatet kommer av driftsinntekter på 22,8 milliarder kroner, mot 20,9 milliarder samme kvartal i 2023.

De gode resultatene skyldes blant annet at utlånsvolumene øker i alle DNBs tre kundesegmenter.

Veksten var på 0,3 prosent i det norske bedriftsmarkedet og 4,7 prosent i segmentet store bedrifter og internasjonale kunder. I personmarkedet var den på 0,8 prosent.

– Det har vært et tydelig taktskifte i kundeadferden gjennom sommeren og inn i høsten. Konkurransen i det norske bankmarkedet er fortsatt knallhard, og vi er glade for at flere og flere av kundene som er på flyttefot, velger å komme til oss, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

Les også: DNB vil kutte 500 stillinger det neste halvåret

Les også: DNB kjøper bank for 12 milliarder svenske kroner