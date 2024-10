DNB kjøper investeringsbank for 12 milliarder svenske kroner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser DNB i en børsmelding mandag morgen. Det er svenske Altor som er hovedaksjonær og som sammen med minoritetsaksjonærene selger alle aksjene i Carnegie Holding.

– Carnegie er en perfekt match, i tråd med strategien vår og oppkjøpet er et taktskifte på veien mot å øke andelen provisjonsinntekter for DNB totalt sett, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

Carnegie Holding er morselskapet til den nordiske investeringsbanken og kapitalforvalteren Carnegie Group. Selskapet har 850 ansatte.

DNB Markets bytter navn

Samtidig med oppkjøpet blir navnet til DNB Markets endret til DNB Carnegie, slik at «selskapenes sterke omdømme og kultur videreføres under én felles merkevare».

Oppkjøpet krever tillatelser fra myndighetene i flere jurisdiksjoner og forventes gjennomført i første halvår neste år.

– Målet med overtakelsen av Carnegie er å tilby enda bedre løsninger til kundene våre. Sammen med Carnegie setter vi skikkelig kraft bak ambisjonen om å bli en ledende nordisk aktør, sier Braathen.

Vil bli ledende i Norden

Den nye selskapet skal bli ledende innen investeringsbankvirksomhet, verdipapirmegling og -analyse, corporate banking, private banking og kapitalforvaltning, ifølge DNB-sjefen.

Konsernsjef Tony Elofsson i Carnegie kaller DNB «en perfekt samarbeidspartner».

– Teknisk sett er dette et oppkjøp, men DNB og Carnegie ser på transaksjonen som en operativ fusjon under et felles varemerke, DNB Carnegie, med ambisjoner om å bli ledende i Norden på finansiell rådgivning og kapitalforvaltning, skriver Carnegie i en pressemelding.

Les kommentar: Dette ligner jo mistenkelig på «koppskatt»

Les også: Audun Lysbakken: «Det hele var jævlig, og jeg følte at alt brøt sammen» (+)

Les også: – Du er et lettkrenka snøflak, skrev Wasim Zahid. Da smalt det (+)