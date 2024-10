Barneombudet om skolestriden: – Det skal tas hensyn til barnets beste

– Offentlige etater skal ta utgangspunkt i hva som er til barnets beste når avgjørelser som rammer barn og unge skal tas, så det er viktig at det er gjort en vurdering av dette, sier barneombud Mina Gerhardsen til NTB.

Samtidig sier hun at det ikke er Barneombudets oppgave å vurdere hvilke kriterier som veier tyngst i slike saker.

– Her må eventuelt Statsforvalteren vurdere om barnets beste-vurderingen er i samsvar med kravene i loven, sier Gerhardsen.

Flere har tatt til orde for at saken om ny skolestruktur bør utsettes fordi det ikke er vurdert godt nok hva som er barnets beste. Dette til tross for at det mandag ble lagt fram et notat om «vurderinger rundt barnets beste».

