Stenger rustilbud i Oslo – bekymret ansattes sikkerhet

– Arbeidstilsynet har etter tilsyn ved Prindsen mottakssenter vedtatt stans av arbeid ved alle tjenester, med unntak av smittevernluke, fra og med klokken 8 tirsdag 22. oktober, skriver Velferdsetaten i Oslo kommune på sin Facebook-side mandag.

Prindsen mottakssenter er et kommunalt lavterskeltilbud i Oslo sentrum for folk med rusutfordringer. Senteret har blant annet brukerrom for rusinntak og akuttovernatting.

Stengingen kommer etter et tilsyn i september, skriver Avisa Oslo. Arbeidstilsynet slo fast at senteret må iverksette tiltak for å beskytte de ansatte mot vold, trusler og «uheldige belastninger». De varslet samtidig stenging om ikke nødvendige tiltak ble iverksatt raskt.

Drapsforsøk

I rapporten kommer det fram at ansatte på senteret har blitt utsatt for vold.

– Eksempelvis slag mot tinningen til en arbeidstaker og drapsforsøk med kvelning. HMS-avvikene viser ingen konkrete tiltak for å forebygge at lignende skjer igjen.

De skriver også at brukere er sett med sag, kniv, hagesaks, skytevåpen og machetelignende kniv.

– Vi tar tilbakemeldingene fra Arbeidstilsynet på største alvor. Deres jobb er å se på arbeidsrettslige forhold, de tar ikke hensyn til brukerne av tjenestene. Dette er en kjempeutfordring for Velferdsetaten og Oslo kommune, sier avdelingsdirektør Anders Dalsaune Jansen i Velferdsetaten.

– Frykter overdosedødsfall

MDG-leder Arild Hermstad, som er medlem av Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, er bekymret for konsekvensene av stengingen.

– Det er en svært alvorlig og farlig situasjon som nå har oppstått. Stenging av Prindsen kan føre til flere overdosedødsfall og alvorlige hendelser i rusmiljøet. Det vil også kunne påvirke den opplevde tryggheten til folk som ferdes i sentrum, sier Hermstad til NTB.

– Ser etter alternative løsninger

Byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug (V) sier til NTB at hun er svært bekymret for både brukere og ansatte.

– Dette er alvorlig for brukerne og overdosefaren i byen vår. Vi jobber på spreng med å avbøte situasjonen og sikre arbeidsmiljøet i tråd med Arbeidstilsynet pålegg slik at Prindsen mottakssenter kan åpne så fort som mulig, sier hun.

Hun påpeker at Velferdsetaten har satt i verk en rekke tiltak for å imøtekomme Arbeidstilsynets pålegg.

– Det er gjort i samarbeid med ledelsen og tillitsvalgte ved Prindsen. De jobber samtidig med å finne alternative løsninger for brukerne, avslutter hun.