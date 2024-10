Rapport fraråder utbygging av Nord-Norgebanen

Det går fram av en analyse som Marstrand AS og Høgskolen i Molde har utarbeidet for Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. De har gått gjennom konseptvalgutredningen Nord-Norgebanen som Jernbanedirektoratet står bak.

– Vår samfunnsøkonomiske analyse viser at det er ulønnsomt å bygge en ny jernbane nord for Fauske på grunn av begrenset nytte, høye kostnader og store konsekvenser for natur, miljø og reindrift. Av konseptene i KVU anbefaler vi nullalternativet, heter det i innledningen til rapporten.

I stedet bør det brukes mer ressurser på å utvikle Nordlandsbanen og Ofotbanen.

– På Nordlandsbanen og Ofotbanen er det udekkede etterspørselsbehov for mer godskapasitet, og vi anbefaler at man starter nye utredninger for å finne gode konsepter for å utvikle disse banene videre, heter det videre.

Nullalternativet innebærer at jernbanen blir som i dag, pluss vedtatte investeringer, inkludert et nytt digitalt signalsystem (ERTMS).