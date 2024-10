Syklistforeningen sier nei til påbud om sykkelhjelm

Syklistforeningen oppfordrer alle syklister til å bruke hjelm for å redusere omfanget av hodeskader, men mener hjelmbruk i seg selv ikke bidrar til færre ulykker, skriver Aftenposten.

I en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) forrige uke kom det fram at dersom alle syklister bruker sykkelhjelm, vil vi kunne unngå 1000 hodeskader hvert år. Rapporten er laget for Trygg Trafikk.

– Hjelmbruken har økt over flere år i Norge, men det går for sakte. Fortsatt er det for mange som sykler uten hjelm, og skadetallene går opp. Et hjelmpåbud kan fremstå som et drastisk tiltak, men anbefalinger om å bruke sykkelhjelm er ikke nok. Derfor mener vi at et påbud er nødvendig, sa fagdirektør Tanja Loftsgarden i Trygg Trafikk til avisen.

Syklistforeningen mener derimot at et totalforbud mot å sykle uten hjelm er feil vei å gå – og at hjelmbruk i seg selv ikke bidrar til færre ulykker.

– Sikkerhetstiltak som separate sykkelveier og lavere bilhastighet er viktigere. Dessuten er hjelmbruken veldig høy og økende, og vi har tillit til at syklister tenker både på og med hodet, og at målet om 75 prosent hjelmbruk kan nås uten et påbud, skriver generalsekretær Eline Oftedal i en epost til Aftenposten.

Foreningen argumenterer også med at et lovpålagt hjelmkrav kan redusere sykkelandelen.

