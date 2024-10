Trygg Trafikk vil ha påbud om sykkelhjelm

Rapport, som er laget av Transportøkonomisk institutt (TØI) for Trygg Trafikk, viser at et hjelmpåbud vil kunne spare samfunnet for mellom 1,4 og 4 milliarder kroner i året, skriver Aftenposten.

– Hjelmbruken har økt de siste årene, og i dag bruker rundt 70 prosent av alle syklistene hjelm, men det går ikke fort nok. Rapporten viser at hvis alle syklister bruker sykkelhjelm, vil vi kunne unngå 1000 hodeskader hvert år. Derfor mener vi det er på tide å innføre et hjelmpåbud, sier fagdirektør Tanja Loftsgarden i Trygg Trafikk.

Tall fra Oslo skadelegevakt viser at nesten en tredel av sykkelulykkene er hodeskader, opplyser organisasjonen.

Statssekretær Tom Kalsås (Ap) i Samferdselsdepartementet sier et hjelmpåbud så langt ikke har vært vurdert som et hensiktsmessig tiltak

– Blant annet fordi det har vært usikkerhet om det kan bidra til at færre sykler. Vi er ikke kjent med at TØI har ferdigstilt rapporten det vises til, men vil kunne vurdere saken på nytt basert på funnene i rapporten, sier Kalsås.

