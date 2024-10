Høyesterett: 19-åring dømt for å ha kysset 13 år gammel jente

Kysset fant sted under et vorspiel for to år siden. Begge var beruset. Jenta hadde drukket alkohol for første gang og ble båret inn og i seng etter at hun forlot huset festen pågikk i uten sko.

Da 19-åringen la seg ved siden av jenta og kysset henne på munnen, var det ikke bare en «flyktig eller helt kortvarig» handling, ifølge dommen fra Høyesterett.

– En helhetsvurdering av situasjonen kysset ble gitt i, underbygger at det hadde et seksuelt preg. Jeg peker på at de begge lå i en seng med ansiktene og kroppene vendt mot hverandre. Han holdt også en arm rundt henne, skriver førstvoterende høyesterettsdommer Ingvald Falch i dommen.

Domstolen legger dessuten til grunn at kysset var seksuelt motivert.

«Ikke alle handlinger med et visst seksuelt preg er straffbare, og det er en viss margin for uforsiktig og klønete opptreden», understreker Høyesterett.

Det sentrale hensynet er barnets behov for et strafferettslig vern av sin seksuelle integritet.

Domfellelsen i Hålogaland lagmannsrett og straffen på 32 dagers fengsel blir dermed stående.

Les også: Livet var på sitt mørkeste – men Shakila fikk nei til hjelp (+)