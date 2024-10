Griper inn etter mobbing – stenger skolelevers tilgang til sosiale medier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det har foregått mobbing og deling av bilder som har gått ut over undervisningen. Mye av dette har kanskje startet på kveldstid, men har fortsatt i skoletiden. Når skolene tydelig gir beskjed om at de ønsker at sosiale medier blir stengt, tar vi det på alvor, sier skolebyråd Daniel Hägglund (Frp) til Bergens Tidende.

Skolebyråden omtaler sperringen av tilgangen som et drastisk grep.

– Sosiale medier er en stor del av veldig mange barn og unges liv. Mesteparten av kommunikasjonen går gjennom snap og tilsvarende. Da er det et stort inngrep å fjerne tilgangen helt, sier han.

For Utdanningsforbundets leder i Bergen kom det som en overraskelse at elevene fortsatt hadde tilgang.

– Vi trodde at kommunen allerede hadde stengt for sosiale medier, men fikk vite fra lærere og foreldre ved oppstart av skoleåret at elever fortsatt hadde Snapchat på nettbrettene, forteller Bente Myrtveit.

Hägglund svarer med at også sosiale medier er en del av elevenes digitale kompetanse.

– I utgangspunktet har jeg ikke tro på å lukke igjen og fjerne alt som er utfordrende digitalt. Men når det meldes inn som et konkret problem fra skolene, da tar vi tak, avslutter skolebyråden.

