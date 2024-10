Topper Høyres liste i Oslo

Søreide etterfølges av Nikolai Astrup, Mudassar Kapur, Mathilde Tybring-Gjedde med Ola Svenneby på en femteplass, skriver Avisa Oslo. Nederst på lista er tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang.

– Komiteen er glad for å avgi en innstilling som sikrer at Oslo Høyres fremste politikere fortsatt blir å se i rikspolitikken også etter valget neste høst. Vi er også glade for at leder i Unge Høyre, Ola Svenneby, ønsker å representere Oslo på Stortinget, og vi tror han blir en viktig stemme, sier nominasjonskomiteens leder Stian Berger Røsland.

Høyre har per i dag fem mandater fra Oslo på Stortinget.

Listen skal vedtas på nominasjonsmøtet 11. november.

