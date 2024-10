NRK: Frp bryter forhandlinger om barnehageforlik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi gikk inn i disse forhandlingene for å forsøke å snu regjeringens kutt. Men når de ikke vil binde seg til å styrke barnehageøkonomien, eller en gang avslutte kuttene videre, ble vi nødt til å trekke oss, sier Frps barnehagepolitiske talsperson Himanshu Gulati til NRK.

Det var før sommeren at forhandlingene om en ny barnehagelov startet opp. Stortinget skal i høst vedta en ny barnehagelov. Målet er å få til et nytt, bredt barnehageforlik – for første gang siden 2003.

Ved forliket i 2003 var det nettopp Frp og SV som gikk i bresjen sammen for full barnehagedekning ved hjelp av private aktører.

Elise Waagen (Ap), som leder forhandlingene, sier til NRK at hun tar Frps beslutning til etterretning, og at hun fortsatt har som mål å få til et bredest mulig forlik på Stortinget.

