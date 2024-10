Forsvarer til IS-tiltalte søstre: Ikke straffbart å få helsehjelp ved fødsel

– Det bestrides at det er straffbart å få helsehjelp, blant annet i forbindelse med fødselen av hennes to barn, sier advokat Geir Lippestad i Oslo tingrett.

Han forsvarer den eldste av de to søstrene som er tiltalt for deltakelse i en terrororganisasjon. Høsten 2013 reiste de begge fra hjemmet sitt i Bærum til Syria, hvor de sluttet seg til IS, giftet seg med fremmedkrigere og hvor den yngste avla troskapsed til den ytterliggående islamistgruppa, ifølge tiltalen.

Da rettssaken startet i Oslo tingrett, nektet de to straffskyld etter tiltalen. I retten er de ikledd hijab og abaya, som er en lang, vid kjole.

Nevner språkopplæring i tiltalen

Lippestad er klar på at hans klient erkjenner en del av det som står i tiltalen, men at hun er uenig i at disse tingene er straffbare.

I tiltalen skriver statsadvokat Marit Formo, som er aktor i saken, at søstrene blant annet mottok helsehjelp, bolig og andre ytelser fra IS. Hun skriver at de også deltok på shariakurs, koranskole og språkopplæring i regi av IS.

– Det bestrides at det er straffbart å få opplæring i koranen og arabisk, sier Lippestad.

Han mener at det heller ikke er straffbart å være gift og husmor, og sier at disse tingene blir en viktig del av bevisføringen.

Han ber retten om å frifinne den 30 år gamle kvinnen.

Også den yngste søsterens forsvarer, Hilde Firman Fjellså, er klar på at klienten hennes må frifinnes. Hun hadde nylig fylt 16 år da hun og den da 19 år gamle storesøsteren reiste til Syria i 2016.

– Jeg ber retten tenke på alderen og hvilke reelle alternativer hun hadde for å overleve i Syria, sier Fjellså.

Nye opplysninger – ber om lukkede dører

Forsvarerne har bedt om lukkede dører i deler av saken, og har varslet at de der vil ta opp forhold knyttet til den yngste av søstrene som de mener må ha betydning for hvordan retten vurderer spørsmålet om skyld. Opplysningene er nye, og dukket opp kort tid før rettssaken startet.

Retten skal ta stilling til spørsmålet om lukkede dører før søstrene starter sin forklaring onsdag.

Opplysningene medførte også et nytt avhør av den eldste søsteren mandag i forrige uke, mens den yngste søsteren ikke har ønsket å la seg avhøre på nytt.

Statsadvokat Marit Formo sa under innledningsforedraget tirsdag at hun mener at de nye opplysningene ikke bør få betydning for skyldspørsmålet.

– Vår anførsel vil være at slike bakenforliggende anførsler ikke bør ha noe si for skyldspørsmålet, men det kan ha betydning for straffeutmålingen, sa Formo.

Ble tatt imot av norsk kvinne i Syria

I sitt innledningsforedrag sa Formo at den eldste søsteren har vært i 18 avhør hos politiet siden hun i mars i fjor ble hentet hjem fra Syria. Den yngste søsteren har vært i 13 avhør.

– Hovedtrekkene i forklaringene deres er at planen med reisen til Syria var å drive hjelpearbeid. De benekter at formålet med reisen var å bli en del av ISIL eller andre opprørsgrupper, sier Formo.

Hun sier at søstrene etter ankomst i Syria ble tatt imot av en annen norsk kvinne som kom til Syria i februar samme år, og hennes norske ektemann, den kjente IS-fremmedkrigeren Bastian Vasquez. Den norske kvinnen ble i 2022 dømt i Høyesterett for deltakelse i IS for ekteskapet med Vasquez, som døde i 2015.

Den dømte kvinnen er blant dem som skal vitne i rettssaken.

– Begge erkjenner at de etter ankomst i Syria giftet seg og fikk barn. De erkjenner at de giftet seg med menn som var en del av ISIL, og som kriget for ISIL, sier Formo.

Hun forklarte for retten den pedagogiske forskjellen i bruken av det mer dagligdagse IS – Den islamske staten – og det lengre ISIL som står for Den islamske staten i Irak og Levanten, men understreket at det ikke innebærer noen praktisk forskjell mellom de to.

Den eldste søsteren fikk to døtre i Syria i 2015 og 2017, mens den yngste fikk en datter i 2015.

– Gjennomgikk en radikaliseringsprosess

Det er tidligere kjent at søstrene i perioden før de reiste, blant annet begynte å bruke mer tildekkende klesplagg, be hyppigere og deltok også på arrangementer i regi av den muslimske organisasjonen Islam Net.

– Påtalemyndighetens anførsel vil være at de tiltalte i perioden gjennomgikk en radikaliseringsprosess, sier Formo.

Hun sier at jentene i perioden før de reiste også hadde begynt å planlegge reisen. De holdt planene skjult for familien.

– Det er ikke enighet mellom påtalemyndigheten og de tiltalte om at planleggingen av reisen har sammenheng med at de ble mer religiøse, og – etter påtalemyndighetens syn – mer radikale, sier Formo.

