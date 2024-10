Tre menn pågrepet etter skyting i Drøbak i sommer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram av fengslingskjennelser som ble publisert mandag.

To av mennene er tidlig i 20-årene, mens den tredje er sent i 20-årene.

Det var på kvelden 20. juli at det ble avfyrt skudd mot en bil i et parkeringshus i Drøbak sentrum. Det har ikke vært meldt at noen ble skadet i skytingen.

Akershus Amtstidende omtalte pågripelsene først. NTB har foreløpig ikke klart å komme i kontakt med noen i Øst politidistrikt som kan uttale seg om saken.

Vil ikke forklare seg

De tre mennene ble fengslet i fire uker på grunn av bevisforspillelsesfare. De er også ilagt fullstendig isolasjon de to første ukene og brev- og besøksforbud i hele perioden.

Ifølge fengslingskjennelsene har ikke de tre villet forklare seg for politiet.

NTB har vært i kontakt med forsvarerne til to av de siktede, men ingen av dem vil kommentere saken. Den tredje forsvareren har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelser.

Fant tomhylse

Tre dager etter skytingen i sommer sa politiet at de ikke hadde noen mistenkte i saken.

– Ut ifra etterforskningen fremstår det som at det har vært minst ett skudd inne i parkeringshuset. Vi kunne konstatere at det har vært skudd, ved hjelp av tekniske undersøkelser, sa politiadvokat Victoria Palm til Akershus Amtstidende i juli.

Politiet fant en tomhylse fra et skytevåpen i garasjen.

Bilen som ble skutt mot, kjørte fra stedet samme kveld. Bilen ble funnet på Romerike morgenen etter skytingen, men politiet ville i sommer ikke si noe om hvem som eier kjøretøyet.

Les også: – Bedre å ta bilferie til Danmark og se sjiraffer der enn å dra til Afrika (+)

Les også: Den siste reisen i en kiste av sopp, papp eller trevirke? (+)

Les også: – Et Oslo-byråd som vil slippe biltrafikken løs (+)