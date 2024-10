Hegdal får fritak fra jobben som Stavanger-ordfører

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Samtlige politikere stemmer for fritak, skriver Stavanger Aftenblad.

Bystyremøtet startet klokken 14. Blant punktene på agendaen var fritakssøknaden til Hegdal.

Det var tidvis høy temperatur under bystyremøtet, ifølge Aftenbladet. Saken har splittet bystyret, som rettet anklager mot hverandre.

Hun var fram til i høst ordfører i Stavanger, men det ble avslørt at hun hadde brukt partimidler til privat bruk.

Da avsløringen kom, meldte hun at hun trakk seg som ordfører. Siden har det vært mye fram og tilbake rundt de formelle sidene ved avtredelsen.

Hegdal har betalt tilbake rundt 51.000 kroner, men er fortsatt under politietterforskning for et mindre beløp.

Hegdal var ordfører for Høyre, men har siden meldt seg ut og er nå uavhengig.

Tormod Wilson Losnedal (H) er ventet å bli utpekt som ny ordfører under bystyremøtet.