Kan vi tro at det er sant?

Ting kan tyde på at Stavanger, Norges fjerde største by, igjen vil ha en ordfører i løpet av kort tid, kanskje allerede mandag. Fargen og partibakgrunnen er fortsatt ikke helt avklart, til tross for at velgerne sa sitt og pekte på høyresiden for mer enn ett år siden.

Den som lurer på hvordan politikerforakt oppstår, trenger ikke lete særlig lenger. Ordførerskandalen i Stavanger har alle ingredienser som gir grobunn for slikt.

Det er ingenting som kan utelukkes i Stavanger-politikken om dagen.

Det hele begynte da det ble kjent at Stavangerordfører Sissel Knutsen Hegdal hadde brukt valgkampmidler til personlig forbruk fram mot valget i 2023, der hun og hennes daværende parti Høyre sammen med resten av de borgerlige vant en knepen seier over den rødgrønne blokka. Saken skape stor hurlumhei, også internt i Høyre.

I utgangspunktet sto Stavanger Høyre ved sin ordfører, som erkjente pengebruken og betalte tilbake det hun hadde brukt. Høyres partiorganisasjon sentralt så annerledes på saken. I Oslo ønsket man ordførerens avgang, og oversendte relevant informasjon til politiet.

Knutsen Hegdal valgte å trekke seg fra både parti og verv, før hun angret seg og likevel ville bli sittende som ordfører, nå som uavhengig representant – før hun til sist igjen valgte å trekke seg. Hun sendte derfor en såkalt fritakssøknad. Her skrev hun blant annet:

«Bakgrunnen for søknad om fritak fra vervet som ordfører er å skape ro rundt det svært viktige politiske arbeidet i Stavanger kommune. Personlig har jeg ingen vesentlig ulempe med å ivareta vervet» (min kursivering). Denne siste setningen har forlenget ordførerskandalen, og gjort saken nesten absurd.

Man kan nemlig ikke forlate et verv som ordfører med mindre man har en veldig god grunn. Det er ifølge loven ulempen for den folkevalgte som skal legges til grunn i vurderingen av en fritakssøknad. Knutsen Hegdal oppga at hun ikke har noen «vesentlig ulempe» med å fortsette som ordfører. Hun kan altså fortsette, sa hun i praksis – i brevet der hun søkte avskjed.

Sirkuset kunne dermed fortsette. Kommunedirektøren satte foten ned og sa at ordføreren ikke kunne fritas for sitt embete på bakgrunn av denne søknaden.

En slik fratredelse skal behandles politisk. MDG og Rødt varslet at de ikke ville gi Knutsen Hegdal fritak på bakgrunn av begrunnelsen i søknaden – da det ville være i strid med lovverket. Siden fulgte flere parti etter.

Fredag morgen leverte Knutsen Hegdal en oppdatert fritakssøknad. Nå heter det plutselig at det vil være en uforholdsmessig ulempe for henne å stå i vervet. Dermed er søknaden innenfor lovens krav, og kommunedirektøren kan gi bystyret to valg: Enten innvilges søknaden hennes, eller så innvilges den ikke.

Saken skal behandles mandag. Og da var vel affæren endelig over?

Tja. Så enkelt er det tydeligvis ikke i Stavangerpolitikken høsten 2024. Det borgerlige flertallet i byen er skjørt, med ett setes overvekt, og Arbeiderpartiet ser muligheter til et maktskifte. Da må de trolig få Kristelig Folkeparti til å bytte ut blå med rød. De andre borgerlige partiene står last og brast med samarbeidet og bak Høyres nye ordførerkandidat Tormod Wilson Losnedal.

Det politiske dramaet kan avgjøres allerede fredag kveld, da KrFs bystyregruppe skal samles for å bestemme seg. Gruppeleder Henrik Halleland – som også er fungerende ordfører mens kaoset pågår – sier til RA Stavanger at han ikke kan utelukke at partiet skifter side.

Det gjør han trolig klokt i. Det er ingenting som kan utelukkes i Stavanger-politikken om dagen.

