Mann dømt til nesten fire års fengsel for vold og voldtekt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

34-åringen nektet for både voldtekten og mishandlingen av de to daværende samboerne, skriver NRK. Volden skal ha foregått flere ganger over tid mot begge.

Mannen var først sammen med den ene kvinnen, som han er dømt for vold mot, før han deretter ble sammen med en annen kvinne som han ifølge dommen også utøvde vold mot og voldtok.

I tillegg til fengselsstraffen har 34-åringen fått forbud mot å kontakte kvinnene de fem neste årene og må gå med omvendt voldsalarm.

Han må også betale kvinnen han er dømt for å ha voldtatt 260.000 kroner, og 100.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnens barn.

Advokat Annette Grevstad Myrhaug er forsvarer for mannen.

– Han anker den delen som går på familievold og voldtekten. I tillegg gjelder anken erstatningene, sier Myrhaug til NRK.

Les også: – Vanskelig å forstå hvordan Israel skal leve videre i Midtøsten (+)

Les også: – Dette ville endt krigen, men også fått gislene tilbake