Jeger fant død mann i Levanger – knyttes til savnetsak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ingenting tilsier at det har skjedd noe kriminelt, sier innsatsleder Torstein Hansen i politiet til Innherred.

Liket ble funnet rundt klokken halv tolv søndag formiddag, ifølge avisen. Jegeren varslet politiet, som kom og gjorde undersøkelser på stedet. Politiet avventer nå en obduksjonsrapport.

En mann ble meldt savnet i Verdal for over en måned siden. Politiet sier det er grunn til å tro at det er denne mannen som er funnet, men dette er ikke bekreftet.

De pårørende til den savnede er varslet.

Les også: – Vanskelig å forstå hvordan Israel skal leve videre i Midtøsten (+)

Les også: – Dette ville endt krigen, men også fått gislene tilbake