Analytiker om strømvinteren: – Ser ikke for oss noen ekstreme priser

– Vi ser ikke for oss noen ekstreme priser, selv dersom det blir tørt, kaldt og vått, så tror vi ikke at prisene kommer opp i så mye mer enn 120 euro per MWh, sier analytiker Gro Klæboe i Volue Insight til Dagens Næringsliv.

En slik strømpris tilsvarer rundt 1,40 kroner per kilowattime. Dermed regner Klæboe med at det blir relativt normale strømpriser i vinter med priser som vil variere for ulike deler av landet, og være høyest i sør.

– Det blir ikke noen 2022-priser denne vinteren i hvert fall, sier hun.

Analytiker Olav Botnen i Volt Power Analytics mener likevel at to pågående kriger kan medføre konsekvenser vi foreløpig ikke skjønner omfanget av. Han nevner to eksempler på mulige konsekvenser:

– Qatars naturgassforsyning til Europa kan stoppes dersom krigen i Midtøsten eskalerer ytterligere, og det kan også flyten av russisk naturgass ut i verdensmarkedet. Fra nyttår av stopper Ukraina transitt-avtalen for russisk gass inn til Østerrike, men dette har gassmarkedet allerede tatt hensyn til, sier Botnen.

