Spår stabile strømpriser det neste året

– Vi har en veldig bra fyllingsgrad i Sør-Norge og noe lavere i nord. Markedet har handlet for mellom 45 og 50 øre i snitt det neste året. Trolig noe høyere om vinteren og lavere om sommeren. Det ligger an til et mer normalisert nivå, sier Birgitte Ringstad Vartdal til VG.

Statkraft-sjefen legger imidlertid til at uforutsette hendelser kan endre den positive spådommen.

Det er likevel ikke gitt at den stabile prisen kommer til å vedvare for de norske strømkundene i det lange løp. Nye batterifabrikker og elektrifisering av den norske sokkelen er prosjekter som kan tappe Norge for strøm.

– Dersom vi lykkes med å bygge ny industri, uten å tilføre mer kraft, så vil over tid få et mindre kraftoverskudd og ergo høyere priser, forteller Vartdal til avisen.

