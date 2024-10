Varslingssak mot statsforvalter Knut Storberget

– Jeg vil gjerne bekrefte at departementet har informert meg om at de har mottatt en anonym bekymringsmelding som behandles som et varsel, sier Storberget til VG.

VG skriver at saken startet ved Storbergets eget kontor.

– Vi har mottatt en bekymringsmelding knyttet til Statsforvalter Knut Storberget. Dette er videreformidlet til departementet for videre oppfølging, i henhold til våre varslingsrutiner, sier direktør Heidi Amundsen ved Statsforvalteren i Innlandet til avisen.

Storberget er utdannet jurist og hadde bakgrunn som forsvarsadvokat. Fra oktober 2005 til november 2011 var han justisminister i Jens Stoltenberg (Ap) sin andre regjering. Han var stortingsrepresentant for Hedmark i 16 år.

I 2017 ble Storberget utnevnt til fylkesmann i Hedmark og fra 2019 fylkesmann, senere Statsforvalter, i Innlandet. I mai i år ble han av regjeringen utnevnt til seks nye år i embetet.

Storberget sier til VG at han ble orientert om saken av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet fredag 27. september.

– Jeg er gjort kjent med at det dreier seg om at jeg har hatt et forhold til en ansatt i embetet. Og jeg kan bekrefte at jeg har hatt et slikt forhold over flere år, sier han.

Ifølge det som Storberget forteller til VG, fortsatte forholdet til kvinnen over ett år etter at hun sluttet i jobben hos statsforvalteren, men at det ble slutt mellom dem for to måneder siden.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet bekrefter overfor VG at de har mottatt en anonym bekymringsmelding, som de behandler.

