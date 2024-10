Årets nobeldiplom er avduket

Diplomet ble avduket på et arrangement i regi av Nobels Fredssenter lørdag.

Den japanske organisasjonen Nihon Hidankyo ble tildelt årets fredspris fredag. De får prisen for sin innsats for en atomvåpenfri verden og for å vitne om hvorfor atomvåpen aldri må brukes igjen.

I tillegg til prispenger og en medalje i gull får fredsprisvinneren et diplom med et kunstverk signert Buskov.

– I løpet av det siste året har det vært øyeblikk da det å lage kunst virket håpløst. I prosessen med å lage diplomet ble jeg minnet på at jeg må bruke det jeg har, min kreative frihet. Det er en frihet jeg aldri kommer til å ta for gitt, sier Buskov.

Den norske nobelkomités leder Jørgen Watne Frydnes holdt et foredrag der han blant annet påpekte at begrepet atomkrig er abstrakt for mange. Også Masako Wada, en representant for Nihon Hidankyo, deltok på videolink.

Nobelprisen har lang diplom-tradisjon. Det opprinnelige fredsprisdiplomet, som ble brukt ved alle prisutdelingene fram til 1969, var tegnet av Gerhard Munthe. Fra 1970 til og med 1990 var diplomet prydet med et tresnitt av Ørnulf Ranheimsæter, og i 1991 ble det bestemt at diplomets utseende skulle fornyes hvert år.

Les også: – Vanskelig å forstå hvordan Israel skal leve videre i Midtøsten (+

Les også: – Dette ville endt krigen, men også fått gislene tilbake

Les også: Gåsehuden kommer i «Jewels». Men det er noe som mangler (+)