Politiet skjøt og drepte mann under gisselsituasjon – saken henlagt

– Spesialenhetens omfattende etterforskning gir et entydig bilde av at politiets tjenestepersoner ikke opptrådte straffbart ved skuddløsningen, skriver Spesialenheten i en pressemelding fredag formiddag.

Konklusjonen er at saken mot de to tjenestepersonene blir henlagt siden det ikke er bevis for at det er begått noe straffbart forhold.

Det var 22. oktober 2023 at mannen ble skutt av politiet. Hendelsen fant sted etter at han hadde tatt en bilfører som gissel. Gisselsituasjonen fant sted etter en trafikkulykke i Randaberg kort tid tidligere.

Totalt avfyrte politiet 14 skudd mot mannen. Én politibetjent avfyrte ni skudd med pistol, og én politibetjent avfyrte fem skudd med maskinpistol (MP5). Samtlige skudd traff avdøde. Ifølge obduksjonsrapporten var flere av skuddene hver for seg og/eller i sammenheng dødelige

– De hadde en åpenbar handleplikt i situasjonen der motivasjonen var å berge liv til et menneske som var utsatt for et pågående potensielt dødelig angrep. Selv om det ble avfyrt en rekke skudd fra to tjenestepersoner med dødelig utgang, var skuddløsningen både nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig, skriver enheten.

