MC-klubb forbys i Norge

Høyesterett legger til grunn at medlemmene i Satudarah gjentatte ganger har begått alvorlige lovbrudd mot noens liv, helse og frihet, og at denne kriminaliteten er egnet til å fremkalle frykt i befolkningen eller i et nærmiljø.

– Et forbud er derfor nødvendig for å forebygge alvorlig kriminalitet, skriver Høyesterett i en pressemelding.

Høyesterett viser til at selv om klubben omtaler seg som en MC-klubb, fremstår MC-interessen som underordnet. Det er for eksempel ikke et vilkår at deltakere har motorsykkel.

Det pekes også på at de to norske avdelingene i Stavanger og Oslo må vurderes som én sammenslutning, som igjen er en del av én internasjonal sammenslutning.

– Det kan derfor legges vekt på kriminalitet begått i utlandet av utenlandske medlemmer når fryktvilkåret vurderes, skriver Høyesterett.

Satudarah MC er fra før forbudt i Tyskland og i Nederland.

Statsadvokaten og politiet ba i 2023 om at retten skulle forby Satudarah MC fordi den ble ansett som en kriminell sammenslutning. Tingretten tok ikke tok begjæringen til følge, men dette ble anket til lagmannsretten som forbød klubben. Nå har Høyesterett kommet til samme resultat.

Les også: – Vanskelig å forstå hvordan Israel skal leve videre i Midtøsten (+)

Les også: Trump vil ha hevn: – En fare hvis USA slutter å fungere som en rettsstat (+)

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for lommeboka di