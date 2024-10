En skadet i voldshendelse inne i butikk i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet i Oslo opplyser at de har kontroll på de to som var involvert i hendelsen, og at en av disse framstår som skadet.

Skadeomfanget er ikke kjent. Politiet opplyser at vedkommende var ved bevissthet og får behandling av ambulansepersonell.

Det er ikke kjent om det har vært benyttet slag- eller stikkvåpen i hendelsen.

Politiet meldte om hendelsen klokken 10.15. Da jobbet politiet med å avklare hendelsesforløpet, samt innhente informasjon fra vitner.

Les også: Millionkrav etter malingsaksjon: – Da er jeg gjeldsslave resten av livet (+)