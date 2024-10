Åpenhetsprisen går til Leo Ajkic og Randi Rosenqvist

Åpenhetsprisen gis til en person, organisasjon eller gruppe som har gjort en ekstra innsats for å øke kunnskapen om psykisk helse, skriver organisasjonen Mental Helse.

Vil forebygge utenforskap

– Sammen er de to sterke og tydelige stemmer som tar opp et tema som er fullt av dilemmaer, men samtidig får de oss til å se at det handler om menneskeskjebner, og at ingenting er svart-hvitt, sier landsleder i Mental helse, Ole-Marius Minde Johnsen, i en pressemelding.

Ajkic har denne høsten vært aktuell med NRK-programmet «Leo og de farlige». Der har han møtt innsatte som soner i fengsel på ubestemt tid. Juryen kaller serien for en rå og ærlig beskrivelse av draps- og voldsmenn.

– Det er en stor ære å få denne prisen og bli anerkjent for arbeidet jeg gjør. Den største prisen er at folk har sett «Leo og de farlige». Åpenhetsprisen gjør det også mulig for meg å jobbe videre med å belyse viktige temaer og bidra til å forebygge utenforskap, sier Ajkic.

Les også: Slik vil stadig flere nordmenn møte døden. Men det er ett problem (+)

– Trenger tro på at livet kan endres til det bedre

Randi Rosenqvist har jobbet med rettspsykiatri og fengselspsykiatri i 40 år. Hun donerer prispengene til organisasjonen Way Back, som hjelper innsatte til å komme ut i sivilsamfunnet etter soning.

– Som alle andre trenger innsatte meningsfulle relasjoner. De trenger å oppleve mestring og få en tro på at livet kan endres til det bedre. Dette er noe hele sivilsamfunnet må støtte opp om, sier hun etter å ha fått prisen.

Ajkic gir prispengene til Femti-71, som jobber med forebyggende arbeid for unge i Bergen gjennom blant annet hiphop, basketball og matlaging. Målet er å forhindre utenforskap.

Les også: Gåsehuden kommer i «Jewels». Men det er noe som mangler (+)

Les også: Trump vil ha hevn: – En fare hvis USA slutter å fungere som en rettsstat (+)

Les også: Ber folk våkne opp om adopsjon: – Fælt å si det