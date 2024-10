Justisministeren avlyste planlagt reise til Agder tirsdag på grunn av høynet trusselnivå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg måtte avlyse min planlagte reise til Agder i dag for å følge denne saken. Statssekretær Sigve Bolstad (Sp) reiste i mitt sted og deltok på åpningen av de nye tjenestestedene, sier Mehl i en melding til NTB.

Hun sier uroen i Midtøsten påvirker Norge på flere måter vi må være bevisste på. Hun fikk tidligere tirsdag en orientering av PST om bakgrunnen for at trusselnivået heves.

– Vi har sett at statlige aktører bruker kriminelle nettverk til å utføre terrorhandlinger i andre land i Europa. Vi må være bevisste på at gjengkriminalitet og terror kan ha koblinger også i Norge. Politiet har ansvar for å vurdere konkrete operative tiltak, og vil følge opp PSTs vurderinger.

Les også: Trump vil ha hevn: – En fare hvis USA slutter å fungere som en rettsstat (+)

Les også: Ber folk våkne opp om adopsjon: – Fælt å si det

Les også: Slik vil stadig flere nordmenn møte døden. Men det er ett problem (+)