Støre: – Vi har aldri vært de som sier at med oss kommer store skattekutt

– Vi har aldri vært den regjeringen som sa at med oss kommer de store skattekuttene, og det er det vi skal bruke de store pengene på, sier Støre til NTB.

Dette til tross for at hans egen finansminister, Trygve Slagsvold Vedum (Sp), snakket mye om skatte- og avgiftskuttene regjeringen skal gjøre før budsjettframleggingen mandag morgen.

Støre kaller budsjettet ansvarlig, og sier folk har fått bedre kjøpekraft. Han mener også budsjettet legger grunnlaget for å sette ned rentene – til tross for at regjeringen nå sprøyter langt flere oljekroner inn i økonomien enn Norges Bank hadde lagt opp til i sin analyse i september.

– En ting er det man får i skattekutt, men man har også fått billigere barnehage, gratis SFO, bedre pensjonsoppgjør og mer penger til studentene. Vi har brukt velferdsstaten til å sikre folks økonomi, sier statsministeren.

Nærmest samtlige miljøorganisasjoner, samt flere partier, har tordnet mot klimasatsingen i regjeringens budsjettforslag. Det tar Støre med stoisk ro.

– Den dagen klimabevegelsen sier at det var akkurat det vi hadde ventet, så gjør ikke vi jobben vår. Det er en del av vårt demokrati. De skal alltid kreve mer, og det er en del av jobben deres, sier han.

Om forhandlingene med SV, sier statsministeren:

– De blir sikkert direkte og tidkrevende, og slik skal det være.

